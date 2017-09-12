Avrupa Borsaları, İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları, İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com