Avrupa borsaları İngiltere hariç hafif yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ekonomilerde görülen güçlü toparlanmaya rağmen yatırımcıların artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin endişelerinin etkisiyle, günü, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç "hafif" yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ekonomilerde görülen güçlü toparlanmaya rağmen yatırımcıların artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin endişelerinin etkisiyle, günü, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç "hafif" yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 474,84 puana çıktı. Otomobil üreticisi şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 1,22 değer kazandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 26.557,84 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 15.937,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 6.882,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,37 kayıpla 7.193,23 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,174 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün ABD Merkez Bankasının (Fed) "enflasyondaki yükselişin geçici" olduğu söylemini desteklediğini, bu durumun, bankanın politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini ifade etti.

Yatırımcıların, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına sebep olacağı endişesi taşıdığını vurgulayan analistler, bunun da pay piyasaları fiyatlamalarına yön verdiğini aktardı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8, yıllık yüzde 22,2 arttı. Ülkede sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 0,7 azalırken yıllık yüzde 8,3 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş