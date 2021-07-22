Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamanın etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamanın etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

ECB'den gün içerisinde yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankasının yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı bildirildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 456,53 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 15.514,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27'lik artışla 6.481,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53'lük yükselişle 24.805,21 puana ulaştı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 6.998,28 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,297'lik yükselişle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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