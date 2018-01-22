Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları yatırımcı algısının olumlu seyretmesinin etkisiyle günü İngiltere'de FTSE-100 hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kazanarak, 402,11 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,59 değer kazanarak, 23.890,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 5.541,99 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 yükselerek günü 13.463,69 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek, 77.1544 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 21: 33 itibariyle yüzde 0,20'lik yükselişle 1,2244 seviyelerinde işlem görüyor.