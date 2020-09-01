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Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı
01.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:49

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 13.042 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 5.930 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.956 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.000 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 19.737 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, 1.1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.1972 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD borsalarındaki karışık seyir ve dolar karşısında değerlenmeye devam eden avronun, Avro Bölgesi'nin ihracatına olası etkilerinin pay piyasalarındaki alımları sınırladığını bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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