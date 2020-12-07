Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

07.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:36
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,3 azalarak 392,84 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 13.271 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 5.573,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 azalarak 22.107,18 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 artarak 6.555,39 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi de TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,21 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Ivana Sert Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mbaye Diagne Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 20:36:42. #1.14#
title