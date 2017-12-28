Avrupa Borsaları, İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,26 azalışla 389,54 puana düştü.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 12.979,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 5.339,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 22.120,95 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,71 düşerek 10.093,10 puana indi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,03 değer kazanarak 7.622,88 puana yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,56'lık artışla 1,1953 seviyelerinde bulunuyor.