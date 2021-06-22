Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 düşüşle 454,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 15.537 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 7.079 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 azalarak 9.031 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.600 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 25.334 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 1,1906 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, bugün makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ve Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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