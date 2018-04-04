Avrupa Borsaları İngiltere Dışında Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 367,33 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,37 azalarak 11.957,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 5.141,80 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 azalarak 22.442,78 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 azalarak 9.513,30 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05'lik kazançla 7.034,01 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.54 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,2295 seviyelerinde bulunuyor.