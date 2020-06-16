HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı
16.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:37

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,6 artarak 12.219 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 6.219 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 7.393 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 kazançla 4.932 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 19.368 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1330 ve sterlin/dolar paritesi 1,2620 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla attığı destek adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Fed'in yeniden devreye girerek İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını açıkladığını anımsatan analistler, Japonya Merkez Bankası'nın da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını duyurduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Ekonomi
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı Ekonomi
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Ekonomi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Ekonomi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Gülben Ergen Ezgi Eyüboğlu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Bingöl Deprem Karlıova
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:40:38. #1.15#
title