Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 370 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi bugün yüzde 1,7 artarak 12.647 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.399 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 7.746 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 5.097 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 20.040 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 kazançla 1,1360 ve yükselişi üst üste 7 işlem gününde de süren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 kazançla 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro ile beklentilerin üzerinde artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarmasının piyasaları desteklediğini bildirdi.

Ekonomilerin normalleşme sürecine yönelik adımların gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde ABD'nin mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA