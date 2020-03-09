Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.
09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.
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Kaynak: Dunya.com