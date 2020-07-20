Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.834 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 6.233 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.386 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 5.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 20.274 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1450, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2570 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin hafta sonu üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle risk iştahının görece azaldığını bildirdi.

ABD'de artmaya devam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin de azalan risk iştahında önemli rol oynadığını kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, yardım fonu ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Kaynak: AA