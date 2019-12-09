Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

09.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:02

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 407,06 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.152,77 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.232,60 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.377,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 5.856,65 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 23.160,49 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1064 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,3160 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra 12 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Christine Lagarde başkanlığındaki toplantısı ile İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçimin gündemin odağında yer aldığını belirtti.

ECB toplantısında faizlerde değişiklik beklenmediğine işaret eden analistler, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek yıl para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Kaynak: AA