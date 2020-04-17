Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü "ekonominin yeniden açılma planları"yla yükselişle... Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan bazı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışının yatırımcıların risk iştahını artırmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan bazı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışının yatırımcıların risk iştahını artırmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,63 yükselişle 333,47 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,42 artarak 4.499,01 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,71 değer kazanarak 17.055,47 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,15 yükselişle 10.625,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,82'lik artışla 5.786,96 seviyesinden kapandı.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla yüzde 6,50'den fazla artış gösterdi, bu da diğer sektörlerde yükselişe yol açtı.

İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Almanya'nın ardından ABD de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için önlemlerin bazılarını kademeli şekilde gevşetme kararı aldı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,36'lık artışla 1,087 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA