Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve çatışmalara rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 artışla 447,27 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 artarak 7.429,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 14.000,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59'luk artışla 6.498,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70'lik yükselişle 24.534,33 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,288'lik düşüşle 1,11 seviyelerinden işlem görüyor.