Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü, ABD'den gelecek enflasyon beklentilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası piyasalardaki dengelenme çabasının devam ettiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Piyasalarda ABD'de yarın açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi verileri (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri yakından takip edilecek.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 artışla 483,10 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 7.491,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11 değer kazanarak 15.943,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95'lik artışla 7.183,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68'lik yükselişle 27.540,30 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,33'lük yükselişle 1,136 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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