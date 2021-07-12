Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, bu hafta ABD bankalarından gelecek ikinci çeyrek mali verilere ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, bu hafta ABD bankalarından gelecek ikinci çeyrek mali verilere ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 461,00 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 artarak 7.125,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 15.790,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46'lIk artışla 6.559,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92'lik yükselişle 25.283,20 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,152'lİk düşüşle 1,1860 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha önceden planlandığı gibi 19 Temmuz tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını bildirdi.

Bununla birlikte, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19'un daha bulaşıcı ve dirençli olduğu bilinen delta varyantına ilişkin endişeler halen devam ediyor.

Brüksel'de Avro Grubu toplantısına katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise AB üyesi ülkelere kurumlar vergisi için küresel anlaşmayı imzalama çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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