Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satışların ardından günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satışların ardından günü yükselişle kapattı.

İngiltere'de bu yılın mayıs ayında ekonomik büyüme yüzde 1,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,8 olarak açıklandı.

Küresel hisse senedi piyasalarında dün ekonomik toparlanmanın görünümüne ilişkin artan endişelerle yaşanan satış baskısı, yerini haftanın son gününde Avrupa borsalarında yükselişe bıraktı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,34 artışla 457,57 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 artarak 7.121,88 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,73 değer kazanarak 15.687,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,07'lik artışla 6.529,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67'lik yükselişle 25.051,82 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık yükselişle 1,186 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran