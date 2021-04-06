Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Çin'den gelen ekonomik verilerin ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininde yaptığı yukarı yönlü revizyonunun etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

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Avrupa borsaları, Çin'den gelen ekonomik verilerin ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininde yaptığı yukarı yönlü revizyonunun etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya çıkarırken, küresel ekonomik görünümü çevreleyen yüksek belirsizliğin öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Çin'de ise Caixin/Markit hizmet satın alım yöneticileri endeksi (PMI) verisi martta 51,5'ten 54,3 seviyesine yükseldi. Bu seviye, Aralık 2020'den bu yana Çin'de hizmet sektöründe görülen en yüksek seviye olması açısından önem taşıyor.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü "sektörel büyüme", bu seviyenin altı ise "sektörel daralma" olarak kabul ediliyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 435,26 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 artarak 6.823,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 15.212,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 6.131,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21'lik yükselişle 24.761,12 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,32'lik yükselişle 1,185 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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