Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve Almanya'dan gelen büyüme verisinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Fed Başkanı Powell ABD Senatosunun bankacılık komitesine yaptığı değerlendirmede ABD ekonomisinin halen istihdam ve enflasyon hedeflerinin uzağında olduğunu, bu hedeflere ulaşılabilmesi için dikkate değer mesafe kat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişeleri gidermeye çalışan Powell, Fed'in mevcut politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Almanya'da ise 2020 yılının son çeyreğinde inşaat ve ihracat sektörlerinin desteği ile büyüme yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 413,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artarak 6.658,97 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80 değer kazanarak 13.976,00 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31'lık artışla 5.797,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 23.098,15 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,001'lik düşüşle 1,214 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran