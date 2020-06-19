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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ülkelerin karantina tedbirlerini gevşetmeye başlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
19.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:32

Avrupa borsaları, ülkelerin karantina tedbirlerini gevşetmeye başlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 yükselerek, 365,46 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artarak 4.979,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,68 değer kazanarak 19.618,93 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,40 yükselişle 12.330,76 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10'luk artışla 6.292,60 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,002'lik düşüşle 1,118 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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