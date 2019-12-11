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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

11.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:36
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD 'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 yükselerek, 406,22 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.860,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kazanarak, 23.155,64 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 13.146,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03'lük artışla 7.216,25 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1092 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA
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