Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

12.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:44

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden (AB) otomobil ve otomobil parçaları ithalatına vergi getirme kararını 6 ay daha erteleyebileceğine yönelik haberlerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 yükselerek 406,90 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artarak 5.919,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 değer kazanarak 23.782,15 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,65 yükselişle 13.283,51 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50'lik artışla 7.365,44 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.49 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1014 seviyelerinde işlem gördü.

Trump, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile AB'den otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 tarife uygulanmasını daha önce 6 ay ertelemişti. Trump'ın ek tarife uygulayıp uygulamama karını en geç yarın vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA