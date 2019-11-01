Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, Çin'den gelen güçlü imalat sanayi verilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, Çin'den gelen güçlü imalat sanayi verilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 yükselerek, 399,31 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 artarak 5.762,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,96 değer kazanarak, 22.912,09 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,72 yükselişle 12.959,94 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67'lik artışla 7.296,88 seviyesinden tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.37 itibarıyla yüzde 0,13'lük yükselişle 1,1164 seviyelerinde işlem gördü.