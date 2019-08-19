19.08.2019 19:50

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, merkez bankalarının parasal teşvikleri artırabileceğine ilişkin beklentiler ve Çin ile Almanya'da mali önlemlerin sıkılaştırması yönündeki adımların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 yükselerek, 373,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 artarak 5.371,56 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,93 değer kazanarak, 20.715,49 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,32 yükselişle 11.715,37 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02'lük artışla 7.189,65 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 1,1095 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA