Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika yapıcıların kademeli faiz artırımına bağlı kalacaklarına işaret etmesinin ve ABD ile Meksika arasında ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 yükselerek 385,57 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 artarak 5.479,10 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 değer kazanarak 20.797,82 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,16 yükselişle 12.538,31 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19'lık artışla 7.577,49 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 1,1677 seviyelerinde işlem görüyor