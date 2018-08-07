Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları günü, şirket verilerinin ve küresel ticarete ilişkin açıklamaların etkisiyle yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artarak 390,49 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,27 artarak 21.853,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 yükselerek 12.648,19 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71'lik artışla 7.718,48 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,81'lik kazançla 5.521,31 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,31'lik yükselişle 1,1589 seviyelerinde işlem görüyor.