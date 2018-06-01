Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları İtalya ve İspanya'daki politik gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları İtalya ve İspanya'daki politik gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 yükselerek 386,91 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kazanarak 5.465,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,49 yükselerek 22.109,55 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,95 yükselerek 12.724,27 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.701,77 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.45 itibarıyla yüzde 0,19'luk düşüşle 1,1667 seviyelerinde işlem görüyor