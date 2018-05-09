Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com