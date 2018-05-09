Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 yükselerek 392,44 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.534,63 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,51 yükselerek 24.266,56 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,24 yükselerek 12.943,06 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 artarak 7.662,52 seviyesinde tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.03 itibariyle yüzde 0,06'lık düşüşle 1,1857 seviyelerinde işlem görüyor.