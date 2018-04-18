Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları yatırımcıların emtialara olan ilgisinin artmasının nedeniyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 yükselerek 381,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 artarak 5.380,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47 yükselerek 23.759,88 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,04 yükselerek 12.590,80 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 artarak 7.317,34 seviyesinde tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.03 itibarıyla yüzde 0,17'lik yükselişle 1,2391 seviyelerinde işlem görüyor.