Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları şirket gelirlerindeki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 yükselerek 380,77 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer artarak 5.353,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,37 yükselerek 23.649,04 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,57 yükselerek 12.585,57 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artarak 7.226,05 seviyesinde tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.12 itibarıyla yüzde 0,18'lik düşüşle 1,2356 seviyelerinde işlem görüyor.