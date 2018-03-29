Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları yatırımcıların risk algısının olumlu seyretmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Renault'un Nissan ile birleşebileceği yönünde medyada yer alan haberlerin etkisiyle Renault'un hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 yükselerek 370,87 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artarak 5.167,30 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 yükselerek 22.411,15 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,31 artışla 12.096,73 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.056,61 düzeyinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.02 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,2288 seviyelerinde işlem görüyor.