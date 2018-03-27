Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalmasına ilişkin beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 yükselerek 367,57 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer artarak 5.115,74 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,90 yükselerek 22.209,75 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,56 yükselişle 11.970,83 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,61 artışla 6.999,88 düzeyinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.56 itibarıyla yüzde 0,27'lik düşüşle 1,2409 seviyelerinde işlem görüyor.