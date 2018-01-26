Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa'da şirket verilerinin olumlu gerçekleşmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 değer kazanarak 400,57 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kazanarak 5.529,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 13.340,17 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 7.665,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,58 artarak 23.856,99 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 21: 20 itibarıyla yüzde 0,42'lik yükselişle 1,2447 seviyelerinde işlem görüyor.