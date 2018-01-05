LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.



Avrupa borsaları yatırımcıların risk algısındaki olumlu değişimin etkisiyle günü yükselişle tamamladı



Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 değer kazanarak 397,35 puan oldu.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 5.470,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,11 artarak 22.762,29 seviyesine yükseldi.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 13.319,64 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değerlenerek 7.724,22 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.08 itibarıyla yüzde 0,18'lik düşüşle 1,2045 seviyelerinde işlem görüyor.