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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 artışla 483,83 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10'luk artışla 7.047,48 puana yükseldi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.300,40 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 düşerek 16.046,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 27.711,09 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 1,159 seviyesinde bulunuyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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