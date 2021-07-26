Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, şirket verilerinin etkisiyle ve ABD Merkez Bankası Fed'in 28 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, şirket verilerinin etkisiyle ve ABD Merkez Bankası Fed'in 28 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

ABD ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı yeni haftada, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi açısından Fed'in açıklayacağı faiz kararı kritik önem taşıyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artışla 461,14 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15'lik artışla 6.578,60 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68'lik yükselişle 25.296,40 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 6.578,60 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 15.618,98 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,33'lük değer kazarak 1,181 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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