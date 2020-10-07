Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

07.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:22
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 365,45 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.882,00 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06'lık düşüşle 5.946,25 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 19.435,08 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 yükselişle 12.928,57 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.14 itibarıyla yüzde 0,26'lık düşüşle 1,177 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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