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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
29.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:15

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalarak 367,45 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 12,822,26 seviyesinden kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybederek 19.880,57 puana geriledi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,61'lik yükselişle 6.131,46 seviyesinden tamamladı

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 4.958,74 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.47 itibarıyla yüzde 0,51'lik yükselerek 1,177 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

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