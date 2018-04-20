Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 azalarak 381,84 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.412,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 yükselerek 23.829,34 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,54 artarak 7.368,17 seviyesinden kapandı.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 12.540,50 seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.58 itibarıyla yüzde 0,44'lük düşüşle 1,2291 seviyelerinde işlem görüyor.