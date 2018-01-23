Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları şirket gelirlerindeki artış ve ABD'de hükümetin bütçe krizi nedeniyle geçici kapanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 değer kazanarak, 402,81 puana yükseldi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybederek, 23.836,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer yitirerek, 5.535,26 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 yükselerek, 13.559,60 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak, 77.3183 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 22: 15 itibarıyla yüzde 0,15'lik yükselişle 1,2279 seviyelerinde işlem görüyor.