Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararının ardından günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 yükselerek 391,00 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 artarak 5.610,05 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 12.419,90 seviyesine ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80'lik artışla 7.549,06 seviyesinden kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 azalarak 21.837,74 seviyesinden günü bitirdi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.08 itibarıyla yüzde 0,26'lık düşüşle 1,1116 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA
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