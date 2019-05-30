Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları bazı olumlu şirket verilerinin etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 yükselerek, 372,07 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 11.902,08 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46'lık artışla 7.218,16 seviyesinden kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artarak 5.248,91 puana yükseldi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybederek, 19.947,92 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.48 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1135 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA