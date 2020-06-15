Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
15.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:54
Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 353,09 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 4.815,72 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 11.911,35 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,66'lık düşüşle 6.064,70 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak 18.969,29 puana yükseldi.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 21.32 itibarıyla yüzde 0,54'lük yükselişle 1,132 seviyelerinden işlem gördü.
Kaynak: AA