Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme verilerinin açıklanmasının ardından haftayı düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme verilerinin açıklanmasının ardından haftayı düşüşle tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle Avro Bölgesi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralarak çift dipli resesyona girdi.

Avrupa ekonomisinin dinamosu olarak görülen Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 daralırken, İtalyan ekonomisi yüzde 0,4, İspanyol ekonomisi yüzde 0,5 ve Portekiz ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü.

Öte yandan AB'nin en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Fransa ise 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kaybederek 437,39 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 düşerek 15.135,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 6.269,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 24.141,16 puana indi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 6.696,81 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,726'lık düşüşle 1,203 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 20:08:10. #1.15#

title