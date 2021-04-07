Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı
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Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, ekonomik verilerin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ekonomik verilerin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.

IHS Markit tarafından hazırlanan verilere göre, Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI), martta 51,5 puana çıktı.

IHS Markit'in imalat ve hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI verisi ise martta 48,8 seviyesinden 53,2 seviyesine yükseldi.

İngiltere'de ise İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşıları yapılacağı kaydedildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 değer kaybederek 434,32 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 düşerek 15.176,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 6.130,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 24.740,73 puana indi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 artarak 6.885,32 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,11'lik yükselişle 1,189 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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