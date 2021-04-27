Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de Merkez Bankası Fed'in bugün başlayan ve iki gün sürecek parasal politika toplantısına odaklanmasıyla günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de Merkez Bankası Fed'in bugün başlayan ve iki gün sürecek parasal politika toplantısına odaklanmasıyla günü düşüşle kapattı.

Gün içerisinde Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, 2021 yılının ilk çeyreğinde vergi öncesi karının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 79 artarak 5,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Analistlerin beklentisi bankanın 2021'in ilk çeyreğinde karının 3,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İngiliz enerji şirketi BP'den yapılan açıklamada ise şirketin 2020'nin son çeyreğinde 110 milyon dolar olan karının 2021'in ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

İsviçre bankası UBS ise 2021 yılının ilk çeyreğinde net gelirinin yüzde 14 artarak toplam 1,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed'in parasal politika toplantısının sonucunda bankanın herhangi bir eylemde bulunması beklenmezken piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle enflasyona ilişkin açıklamalarına odaklanacak.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 439,85 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalarak 6.944,97 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 15.249,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 6.273,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 gerileyerek 24.473,06 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,099'luk düşüşle 1,207 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran