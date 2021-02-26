Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
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Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

26.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:18
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, ABD'de devlet tahvillerinin getirilerinde sert yükselişin yaşanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de devlet tahvillerinin getirilerinde sert yükselişin yaşanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

ABD'de 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisinin yüzde 1,6'yı aşarak, bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların, ABD'nin enflasyon ve büyüme verilerine ilişkin beklentileri arttı.

Avrupa piyasaları, tahvil getirisi dalgalanmalarıyla haftalık yaklaşık yüzde 2,5 düşüşle kapandı.

British Airways'in (BA) sahibi İspanyol International Airlines Group (IAG) 2020 yılında 7,4 milyar avro zarar ettiğini bildirmesine rağmen, özellikle İngiltere'de aşılama sürecinin hızlı ilerlemesinin normalleşme yönündeki beklentileri artırmasıyla IAG hisseleri yüzde 3,8 değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,72 değer kaybederek 404,64 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,53 azalarak 6.483,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 13.786,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 değer kaybıyla 5.703,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 22.848,58 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,706'lük düşüşle 1,209 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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